Париж, , 17:22 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин оценил свою игру в матче 32 тура французской Лиги 1 с «Дижоном» — 3:0.

«Не такой простой матч, как может показаться по счёту. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно выиграть. … Здорово, что получается помогать забивать партнёрам, в т.ч. и из этого состоит моя работа. Конечно же, я получаю удовольствие от того, что удаётся отдавать такие передачи», — передает слова Головина «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Головин провёл 16 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.