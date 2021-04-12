Красногорск, , 17:52 — REGNUM На базе школы «Мозаика» в подмосковной деревне Путилково городского округа Красногорск открыт новый детский сад. Об этом 12 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 мест. Предполагается что еще три детских сада аналогичной вместимости будут открыты в ближайшее время в Красногорске, в Химках и Наро-Фоминске.

«Мы продолжаем реализовывать губернаторский проект по открытию мини-садов в регионе. Красногорск является одним из самых густонаселенных микрорайонов. Теперь в городском округе функционирует два мини-сада, благодаря их работе очередность в микрорайоне уже снизилась на 23%», — рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

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