12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Ростовской области задержан бессменный на протяжении 27 лет глава администрации Аксайского района. Виталий Борзенко — один из богатейших чиновников в Ростовской области.

Всеволод Немов, , 18:54 — REGNUM Самым громким событием 12 апреля 2021 года в Ростовской области стало задержание главы администрации Аксайского района. Официальных комментариев по факту задержания пока нет. Пестрят информацией, полученной от анонимных источников, телеграм-каналы.

Виталий Борзенко Donland.ru

Виталий Борзенко находился в одном из санаториев Кисловодска, когда в администрацию нагрянули силовики.

«Виталий [Борзенко], так и не испивший из источника, едет в чудной решётчатой карете в Ростов-на-Дону на беседу со следователями. Дома у него тем временем ведутся обыски, поводом для которых послужили махинации с землёй во вверенном Борзенко регионе, по какому поводу уже задержаны шестеро его подельников по ОПС. Примечательно, что на службе от новости отмахиваются, мол, ничего не знаем, в отпуске Борзенко, какие там задержания», — пишет телеграм-канал «Дети лейтенанта Шмидта».

Его уже доставили в Ростов-на-Дону для избрания меры пресечения.

«Глава Аксайского района Виталий Борзенко доставлен в Ростов-на-Дону с вещами и ожидает заседания суда», — пишет телеграм-канал «Выстрел в голову».

Якобы чиновник задержан вместе с шестью коммерсантами, которые подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег. Но, как следует из опубликованного разрешения на обыск, уголовное дело по нескольким статьям УК РФ возбуждено в отношении четырёх бизнесменов, вошедших в преступное сообщество.

Из попавшего в сеть документа следует, что действовала группировка более 20 лет — с 2000 по 2021 год. Вместе с главой Аксайского района члены ОПГ противоправно завладели шестью земельными участками, входящими в состав фонда перераспределения Аксайского района, общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью 426 млн 120 тыс. 649,6 рубля, организовали на них осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода не менее 219 млн рублей, а также отмывание денежных средств в размере не менее 13 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах, которые опубликованы на сайте администрации Аксайского района, доход Борзенко в 2012 году составил 1 млн 346 тыс. 205,13 рубля, его супруги — 3 225 403,79 рубля. В 2013 году главе района удалось заработать 1 млн 520 тыс. 552,86 рубля, в 2014 году — 1 млн 605 тыс. 976,90 рубля. При этом его супруга зарабатывала вдвое больше. В 2015 году Борзенко задекларировал 2 402 129,29 рубля, супруга — 6 млн 198 тыс. 357,33 рубля, в 2016 году — 1 765 400,93 рубля и 5 739 757,19 рубя соответственно.

Стоит отметить, что сведений о доходах Борзенко за 2017−2019 годы в общем списке деклараций муниципальных служащих администрации Аксайского района не нашлось.