Ярославль, 12 апреля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Ярославская область отмечена федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым как регион, где муниципальные органы власти не идут навстречу предпринимателям в вопросах размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

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Бизнес-омбудсмен проводил анализ исполнения регионами постановления правительства РФ о содействии бизнесу, эксплуатирующему НТО. Проблема актуальна для 38 субъектов РФ, но особо остро стоит для 4 регионов — Воронежской, Курганской, Новосибирской и Ярославской областях. Вывод сделан на основании количества жалоб по данному вопросу, с начала 2021 года в адрес Бориса Титова поступило 10 жалоб (часть из них коллективные), в адрес бизнес-омбудсменов в регионах — 179 обращений.

В Ярославской области по числу жалоб лидирует областной центр, чаще всего предприниматели жалуются на то, что власти нарушают ранее данные обещания. Одно из последних обращений касается мини-рынка на улице Спартаковская. Его собирались сносить в 2017 году, но потом предприниматели и мэрия договорились о продолжении сотрудничества.

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«Тогда мэрия заверила нас, что беспокоиться предпринимателям не о чем, они работают в правовом поле. Прошло 3 года, сменился мэр Ярославля, и администрация мини-рынка вновь обращается к нам: по инициативе мэрии договор аренды земельного участка с рынком все же расторгнут. Арбитражный суд Ярославской области не нашел оснований для признания действий мэрии по расторжению договора незаконными. Какова дальнейшая судьба предпринимателей, поверивших обещаниям мэрии и вложивших немалые средства в реконструкцию своих объектов, неизвестно. Администрация рынка неоднократно обращалась с просьбой о помощи в адрес депутатов областной Думы, Правительства области, Народного фронта, жители района собрали подписи с просьбой сохранить ярмарку, но все безрезультатно. На прошлой неделе я направил письмо в адрес мэрии с просьбой предоставить информацию, с какой целью в дальнейшем планируется использовать данный земельный участок, и предложить свое видение по сохранению деятельности предпринимателей», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Как считает ярославский бизнес-омбудсмен, разрешать конфликтные ситуации помог бы областной закон об объектах нестационарной торговли, который бы ввел единый подход к размещению НТО и принципах их работы. Пока такой закон действует только в Челябинской области, в Костромской, Ростовской и Саратовской областях проекты таких актов готовятся к принятию.