Ярославль, 12 апреля 2021, 18:03 — REGNUM 12 апреля в Ярославле скульптуру медведя на улице Первомайской облачили в костюм космонавта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».
В городе уже сложилась традиция готовить бронзовому медведю костюмы к различным праздникам и памятным датам. Не стал исключением и День космонавтики. Ярославская область — родина первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. С Рыбинском и Ростовом Великим связаны имена космонавтов Алексея Овчинина и Валерия Токарева.
Как рассказали в НОТ «Золотое Кольцо», эскиз костюма для бронзового медведя к Дню космонавтики был создан с фотографии рыбинского космонавта Алексея Овчинина.