Ярославль, 12 апреля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. 12 апреля в Ярославле скульптуру медведя на улице Первомайской облачили в костюм космонавта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Скульптура медведя в костюме космонавта

В городе уже сложилась традиция готовить бронзовому медведю костюмы к различным праздникам и памятным датам. Не стал исключением и День космонавтики. Ярославская область — родина первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. С Рыбинском и Ростовом Великим связаны имена космонавтов Алексея Овчинина и Валерия Токарева.

«Мы очень гордимся нашими земляками и рады посредством этой акции выразить своё восхищение подвигами ярославских космонавтов. Памятник бронзовому медведю сегодня будет напоминать ярославцам и гостям города не только о значимой дате в календаре событий нашей страны, но и об особой значимости этого праздника в разрезе историко-культурного наследия нашего региона. Кстати, в музее «Кутюр-шоу «Медвежий Угол» представлено целых два мишки-космонавта. С удовольствием приглашаю всех посмотреть на них именно сегодня», — сказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Как рассказали в НОТ «Золотое Кольцо», эскиз костюма для бронзового медведя к Дню космонавтики был создан с фотографии рыбинского космонавта Алексея Овчинина.