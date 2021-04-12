Волгоград, , 17:18 — REGNUM В Волгограде за счёт бюджета оплатили проведение фестиваля, который на самом деле не проводился. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области 12 апреля.

Проверку соблюдения законодательства ранее провели прокуратура совместно с УФСБ России по региону. Проверкой установлено, что при расходовании бюджетных средств на исполнение мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области» государственной программы «Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области допускались нарушения. В частности, в декабре 2020 года комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области заключил с ООО «Рай-Грасс» госконтракт на проведение 16 декабря регионального фестиваля русской культуры. Тогде же подрядчик заключил договор с муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство Волгограда» на оказание услуг по организации и проведению указанного выше мероприятия.

«Оплата государственного контракта произведена комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области 24.12.2020 в сумме более 600 тыс. рублей. Однако надзорная проверка показала, что фактически 16.12.2020 мероприятие не проводилось, а в качестве якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ», — уточнили в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.