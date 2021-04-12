Чебоксары, , 17:17 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии после прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия двух депутатов сельских поселений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Нарушения выявлены надзорным ведомством после проверки сведений о доходах, расходах и имуществе в течение четырех месяцев со дня избрания депутатов.

«Двумя депутатами (Кульгешского и Шихабыловского сельских поселений Урмарского района) не представлены указанные сведения на себя, а также членов семьи за 2019 год», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что по данным фактам в адрес депутатских корпусов внесены представления, по итогам которых полномочия двух парламентариев «прекращены досрочно в связи с утратой доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам проверки деклараций у шести депутатов Чебоксар выявлены «серьёзные нарушения», в том числе один из народных избранников «забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей».

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