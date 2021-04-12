Анкара, , 17:24 — REGNUM В МИД Египта заявили о готовности наладить отношения с Турцией в соответствии с нормами диалога и международного права, что, по их словам, принесёт пользу обеим сторонам, сообщает 12 апреля Hürriyet.

Министр иностранных дел Египта Самих Шукри прокомментировал содержание телефонного разговора, прошедшего 10 апреля с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Выступая на местном телеканале, Шукри заявил, что «недавние заявления и жесты Турции были высоко оценены Анкарой».

Шукри, который отметил, что важно перейти от этапа политических жестов к этапу реализации конкретных политических инициатив, определяющих рамки отношений, поздравил Чавушоглу с наступающим месяцем Рамадан (мусульманским постом).

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. 23 ноября 2013 г. египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.

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