Каир, , 17:11 — REGNUM Сирия и Лига арабских государств выиграют от того, что республика вернётся в организацию, сообщил 12 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам встречи в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри российский дипломат рассказал о том, что выводы о вероятности восстановления членства Сирии подтвердились во время его визита в три арабские страны — Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Лавров «Считаю, что здесь, наверное, главное, чтобы обе стороны — и Лига арабских государств, и Сирия — осознали коренные преимущества восстановления членства Сирии в этой панарабской организации».

Напомним, Сирию исключили из Лиги арабских государств, когда в стране началась гражданская война — в 2011 году. Членами организации сейчас являются 22 страны.

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