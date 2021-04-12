Воронеж, , 17:07 — REGNUM Взрывной рост уровня пожарной опасности произошёл в Воронежской области за последние три дня, с 10 апреля, сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Если ранее в регионе действовал первый класс пожарной опасности, то на 12 апреля установился уже третий класс, не исключено, что уровень пожарной опасности в регионе уже в ближайшее время увеличится до пятого класса.

«В данный момент пожарные подразделения работают по 120 заявкам на горение сухой травы и камыша. Наибольшее количество пожаров наблюдается в Бобровском, Бутурлиновском, Семилукском, Хохольском, Калачеевском, Нижнедевицком районах», — сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, только за два дня, 10−11 апреля, в Воронежской области зарегистрировано 179 вызовов на возгорание травы. С 15 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим.

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