Калуга, 12 апреля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Калужской области 1 мая стартует федеральная акция «Красная гвоздика». Акция проходит ежегодно с мая по июнь. В этот период каждый имеет возможность приобрести символичный значок. Денежные средства от его реализации будут направлены на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Об этом 12 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Гвоздика.рф

Красная гвоздика — символ благодарности ветеранам войны. Приобрести значок и стать участником акции с 1 мая можно будет онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или у волонтёров. Организатором акции традиционно выступает благотворительный фонд «Память поколений». Это некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

В Калужской области помощь фонда уже получили 156 ветеранов на общую сумму свыше 14 млн 909 тыс. рублей. В России помощь оказана более чем 15 тысячам ветеранов, проживающим в разных регионах.