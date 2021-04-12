Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Несколько легковых машин провалились под землю из-за прорыва на трубопроводе у ТРК «Меркурий» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают очевидцы, в промоину ушли три машины.

Группа в «ВК» Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб Машина провалилась под землю из-за прорыва на трубопроводе в Петербурге

Сотрудники теплоснабжающего предприятия ГУП «ТЭК СПб» ведут ремонтные работы без отключения потребителей, сообщили 12 апреля ИА REGNUMв пресс-службе ГУПа.

Сообщение о технологическом нарушении с вытеканием воды на поверхность у торгового центра «Меркурий» на улице Савушкина, 141, поступило в диспетчерскую службу ГУП «ТЭК СПб» в 15:47 мск. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.

«В 16:18 специалисты локализовали вытекание. В настоящее время ведутся уборка территории и согласование земляных работ. По предварительной информации, в зоне вытекания находятся несколько автомобилей. На место были вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба»,— отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

В зоне ограничения отопления и горячего водоснабжения оказались здание торгового центра.

«Благодаря технической возможности резервирования предприятие сохранило тепло и горячую воду в жилых домах, не допустив массового отключения, — пояснили в пресс-службе. —По нормативам на устранение дефекта на подобном диаметре отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются завершить работы как можно раньше».

Видео: цитата группы «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/spb_today)