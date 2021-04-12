Москва, , 17:05 — REGNUM Если сбудутся прогнозы о том, что в 2021 году российские банки потеряют до 30% прибыли, то это в числе прочего может обернуться потерями на рынке ценных бумаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«На данный момент есть все предпосылки для оздоровления банковского сектора. Итоги первого квартала 2021 года показывают, что идет определенный рост кредитования, экономическая активность растет, наблюдается общая активизация и улучшение ситуации. Поэтому заявленный некоторыми экспертами тезис о том, что 2021 год будет тяжелее, вызывает сомнения», — сказал Твердохлеб.

По его словам, если же произойдет ухудшение общего качества актива банков, то это прежде всего коснется кредитования как основного источника доходов, а банки будут вынуждены повысить требования к заемщикам.

«Можно также ожидать потерь на рынке ценных бумаг, причем это относится в большей степени к инвестициям в ценные бумаги зарубежных, а не российских эмитентов, — уточнил экономист. — На данный момент процедура зачистки банковского сектора перешла в новую фазу: каждому финансовому учреждению дается возможность пройти оздоровление, а лицензии отзываются Центробанком только в самых безнадежных случаях. Более того, в условиях кризиса и обновлений мелкие банки продолжают сохранять ликвидность и устойчивость благодаря наработанной клиентской базе».

Все это, как полагает Твердохлеб, вселяет определенный оптимизм относительно дальнейшей судьбы некрупных банков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России количество средних и мелких банков будет уменьшаться в результате сделок слияний и поглощений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мелким и средним банкам РФ предсказали постепенное исчезновение