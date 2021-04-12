12 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что украинский президент запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Жители Украины не понимают, зачем Зеленскому переговоры с Путиным, и рекомендуют ему начать выполнять Минские соглашения.

Мирослава Романенко, , 18:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Как отметила пресс-секретарь украинского президента, Владимир Зеленский хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию в Донбассе.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — цитирует Мендель украинское издание «Шарий.net».

Читатели издания прокомментировали сообщение Юлии Мендель на странице «Шарий.net» в социальной сети Facebook.

«Если хотят решить серьезный вопрос, то люди встречаются, а если не хотят, то по телефону. Лучше бы вместо Катара в Донецк съездил, в Москву, может, был бы толк какой-то», — отметил Александр Д.

«Интересуется, почем квартиры в Ростове», — иронизирует Viktor Savenko-Hopp.

«Меркель говорит о сорокатысячной армии, на Украине пугают стотысячной армией… Кто больше?»— спрашивает Валентин К.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Не буду воспроизводить всем известную фразу народной героини Нади Савченко, но похоже на то. Опасаются принуждения к миру? Правильно опасаются. Любое терпение небезгранично», — написала Вита К.

«Что, не нашёл поддержки от друзей, так сразу на поклон к Путину!?»— спрашивает Svitlana F.

«Объясните кто-нибудь этому головнокомандувачу (главнокомандующему. — О.П.), что разговоры между президентами — это не из серии «А поговорить!!!»— заметил Anatoliy S.

«Дядя Вова, возьми трубку, ну возьми, пожалуйста, а я вам анекдот расскажу, как раньше в КВН, когда я ещё был нормальным», — шутит Евгений М.

«A о чем с ним разговаривать? Он же не решает ничего. Шут при дворе Байдена», —пишет Роман С.

«Звонит спросить, дадите ли вы мне уйти если что», — иронизирует Алексей Необязательно Петроградский.

«Это после визита в Стамбул? Видать Реджеп настоятельно рекомендовал Вове (Владимиру Зеленскому. — О.П.) перезвонить и извиниться», — написала Елена К.

«Для разговора ради разговора пусть позвонит Гарику Харламову. У того тоже есть знакомый «Путин» в «Камеди-клабе», — шутит Александр П.

«Зачем? Байден же всё порешает», — пишет Oleg Fen.

«Так о чём говорить? Делами показывай, потом проси переговоры…», — отметил Дмитрий П.

«А Байден что, уже не устраивает?», — спрашивает Дмитрий Н.

«Хочет узнать, какого размера белый флаг шить», — иронизирует Роман К.

«Уже же отвечали, что «не с кем говорить», — заметил Дмитрий М.

«Какой смысл вести переговоры с человеком, который не исполнил ни одного своего обещания… Политический мошенник…», — написал Иван Т.

Владимир Путин Kremlin.ru

«О чем может разговаривать ВВ (Владимир Владимирович Путин. — О.П.) с этим. Пусть он сначала соболезнование семье убитого ребенка выразит!» — потребовал Михаил И.

«Какой он липучий однако… И чего пристал к «агрессору» на седьмом году войны?!» — спрашивает с иронией Елена С.

«Для начала киевскому режиму надо выполнить пункты Минских соглашений — так ведь объясняли уже… Что непонятного?» — подытожил Владимир М.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что запрос со стороны украинских властей относительно телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского не поступал.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел», — сказал он.

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