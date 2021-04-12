Чебоксары, , 17:03 — REGNUM В Чувашии в акватории Чебоксарского водохранилища в апреле в связи с нерестом вступают запреты на вылов рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

В соответствии с правилами рыболовства в акватории Чебоксарского водохранилища (выше ГЭС) с 10 апреля по 10 июня установлены запретные сроки вылова водных биоресурсов. В акватории Куйбышевского водохранилища (ниже ГЭС) с впадающими в него реками запрет будет действовать с 25 апреля по 5 июня.

В ведомстве поясняют, что в этот период запрещается вылов всех видов рыб всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки с берега (не более двух крючков у одного гражданина) вне мест нереста.

В республике продолжатся рейды для выявления нарушений в сфере незаконного лова рыбы.

В Чувашском ЛО МВД России на транспорте напоминают, что в 2020 году в республике зарегистрировано 74 преступления, предусмотренных ст. 256 УК РФ «Браконьерство». К административной ответственности за нарушение правил охоты привлечены 476 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперек реки Выла. В результате река была перегорожена более чем на две трети.

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