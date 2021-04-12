Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM Депутату Екатеринбургской городской думы Константину Киселёву назначили 30 часов обязательных работ. Такое решение принял Ленинский районный суд города.

В отношении парламентария возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Киселёв был участником незаконных акций 23 января 2021 года в Екатеринбурге.

13 апреля 2021 года депутата будут судить за участие в аналогичном мероприятии 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в незаконных акциях протеста на 40 тыс. рублей.

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