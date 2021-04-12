12 апреля 2021 | Время чтения 25 мин

В марте 2021 года из печати вышла первая в России научная монография по истории Севастополя, состоящая из трёх томов и охватывающая период с древности до 2014 года.

Любовь Ульянова, , 21:56 — REGNUM В марте 2021 года из печати вышла первая в России научная монография по истории Севастополя, состоящая из трёх томов и охватывающая период с древности до 2014 года. Идея монографии принадлежала севастопольским историкам, а вдохновителем проекта выступила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, историк по образованию с большим преподавательским опытом. При этом реализация проекта объединила севастопольских авторов с центральными структурами — трёхтомник создавался под эгидой Российского исторического общества (РИО) при финансовой поддержке фонда «История Отечества», а общее научное руководство взял на себя Институт российской истории РАН.

«История Севастополя» — первое масштабное научное исследование по истории Севастополя Council.gov.ru

Монография завершается главой «Русская весна 2014 года в Севастополе». Тем самым термин, который до этого был широко распространен среди жителей города, особенно среди активных участников событий февраля — марта 2014 года в Севастополе, теперь введен в общероссийский научный оборот. На презентации трёхтомника в Российском историческом обществе 18 марта 2021 года события 2014 года характеризовали как «русскую весну» не только директор Института российской истории РАН Юрий Петров, но и проводивший презентацию глава РИО, он же — руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Не случайным представляется тот факт, что мероприятие в РИО, посвященное презентации трёхтомной монографии, состоялось в день 7-летия возвращения Севастополя и Крыма в состав России. В этот же день монография была представлена и президенту — в ходе его онлайн-встречи с представителями Крыма и Севастополя, приуроченной к празднику, слово было дано редактору 2-го тома севастопольскому историку Вадиму Прокопенкову, который рассказал Владимиру Путину об итогах работы над первой академической монографией по истории города-героя.

Таким образом, трёхтомная «Истории Севастополя» уже в момент своего выхода способствовала появлению фундаментального исторического нарратива, который — учитывая неформальный статус Севастополя как «патриотической столицы России» — не только не противоречит академическим трактовкам, но и вносит искренний патриотический импульс и в историческую науку, и в общественные представления о прошлом.

Презентации трёхтомника «История Севастополя» в Российском историческом обществе, 18 марта 2021 года Council.gov.ru

Вышедший трехтомник по истории Севастополя стал за последние годы уже третьим академическим изданием по истории Северного Причерноморья, подготовленным при участии Института российской истории РАН (ИРИ РАН). Этот обширный регион с богатой и сложной исторической судьбой, вошедший в состав России в конце XVIII века и в свое время получивший официальное наименование «Новороссия», действительно заслуживает особого внимания ученых. К этому региону принадлежат Крым и Севастополь, которые в 2014 году — спустя 60 лет после передачи Никитой Хрущевым в 1954 году из РСФСР в состав Украинской ССР — вновь вернулись в состав России, пришли, говоря языком моряков, «в родную гавань». Поэтому логично, что в 2017 году появилась «История Новороссии» (как обобщающий труд по истории региона в целом) и отдельно — «История Крыма» (монография вышла в двух томах).

Эти два проекта ИРИ РАН не прошли незамеченными в научной среде. Однако только вышедшая в марте 2021 года «История Севастополя» сразу попала в топ федеральных СМИ, была представлена президенту Путину (его «вводное слово» есть в самом трёхтомнике), который благожелательно высказался по поводу значения этого труда. При этом «История Севастополя» удостоилась положительных отзывов от академиков, руководителей российских ведущих научных и образовательных исторических структур — президента исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергея Карпова, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, вице-президента РАН, директора Института археологии РАН Николая Макарова, каждый из которых на презентации в РИО 18 марта тепло и искренне говорил о своем отношении к Севастополю и об исторически сложившейся выраженной русской культурной идентичности города.

Отличается и авторский коллектив: в первых двух упомянутых проектах он формировался Институтом российской истории РАН из собственных сотрудников, с привлечением специалистов из других научных центров страны, в том числе из Крыма. Авторов же для «Истории Севастополя» отбирали сами севастопольцы под руководством Е. Б. Алтабаевой и севастопольского историка Вадима Хапаева. На презентации трёхтомника неоднократно говорилось о «севастопольской исторической школе», возрожденной благодаря этой коллективной работе (всего в работе над монографией участвовало порядка 50 авторов, среди них лишь несколько сотрудников ИРИ РАН, которые участвовали в написании главы по Великой Отечественной войне, а также некоторых сюжетов по последним периодам истории города).

Екатерина Алтабаева Council.gov.ru

Идея создания «Истории Севастополя» возникла в несколько иных обстоятельствах, чем первые два проекта по истории Крыма и Новороссии. В 2014 году на одном из заседаний Российского исторического общества по инициативе руководства ИРИ РАН был поднят вопрос о необходимости подготовки академического труда по истории Крыма и Новороссии. В разговоре с автором этих строк заместитель директора ИРИ РАН Сергей Журавлев пояснил, что после возвращения Крыма в состав России Институт был завален запросами госструктур, СМИ и рядовых граждан: «Это был период, когда темы Крыма и Новороссии были особенно общественно-актуальны, и нас постоянно спрашивали, что такое Новороссия, какова история Крыма и каковы его общие культурные связи с Россией, как Крым попал в состав Украины и т. п.».

Все это побудило приступить к написанию книг на эту тему. В 2015 году ИРИ РАН получил финансирование от главной грантовой гуманитарной организации на тот момент — РГНФ — на «Историю Крыма» и на «Историю Новороссии». Исследования велись во многом параллельно, но разными авторскими коллективами. Таким образом, подготовка двух этих монографий была связана в первую очередь с выраженным общественным запросом к академическим историкам, с огромным общественным интересом к связям этих земель с Россией.

После реализации этих двух проектов стало очевидным, что история региона будет не полной без третьей ключевой составляющей — «Истории Севастополя». Особая сложность этого проекта заключалась, как подчеркнула на презентации трёхтомника инициатор проекта Е. Б. Алтабаева, в том, что многое приходилось делать впервые, так как систематическая история города на тот момент отсутствовала — такой работы не возникло ни в дореволюционное, ни в советское время. А по поводу постсоветского украинского периода в разговоре с автором этих строк она добавила: «Историки, конечно, работали и что-то публиковали, но многое писалось в стол, а о создании объективного обобщающего академического труда и тогда думать было невозможно».

Екатерина Алтабаева Council.gov.ru

Возможно, в появлении самой идеи монографии по истории Севастополя сыграл роль и субъективный фактор. Ведь Е. Б. Алтабаева в 2000-е годы разработала (включая учебные пособия) и вела курс под названием «Севастополеведение» для севастопольских школьников и учителей — с целью популяризации среди молодежи подлинной истории города-героя, вопреки навязывавшимся постсоветской Украиной новым трактовкам и оценкам прошлого с позиций украинской национальной истории. Сама Екатерина Борисовна на вопрос автора этих строк, можно ли считать идею академической монографии продолжением ее деятельности по курсу «Севастополеведение», отвечает так: «Конечно, нет. Ребенку нужен яркий, сочный, ни в коем случае не лишенный исторической правды, но все же облегченный рассказ. Это совершенно разные задачи — популяризация и системное научное изложение. Трехтомник — это фундаментальная научная монография».

В то же время Екатерина Борисовна признает, что в ее работе над «Севастополеведением» и в научной монографии, сводящей воедино историю города, есть и общие черты: «В курсе «Севастополеведение», конечно, логика та же, та же хронология — мы путешествуем по эпохам, в которых развивалась эта земля. Мы не можем пропустить яркие страницы в истории Севастополя ни в том, ни в другом случае».

Отсутствие монографии по истории Севастополя до возвращения города в 2014 году в состав России можно объяснить и объективными причинами. В эпоху Российской империи город скорее воспринимался как нечто единое с Черноморским флотом, а в советское время если профессиональными историками и писались работы, посвященные отдельным городам, то за пределами краеведения это были монографии, посвященные двум столицам — Москве и Ленинграду. Кроме того, в советское время Севастополь, где располагалась база флота, и вовсе длительное время был «закрытым» городом, что означало неразглашение данных об экономике и многих других аспектах его жизни.

Однако после возвращения в Россию в 2014 году Севастополь получил статус города федерального значения, став, по сути, третьей столицей страны. Не случайно неоднократно звучали слова, в том числе — из уст президента, что Севастополь — патриотическая столица России. Поэтому история города-героя и не могла укладываться в рамки «Истории Крыма», вне зависимости от того, какое внимание Севастополю было уделено в этой двухтомной работе.

Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума Александр Куликов © ИА REGNUM

Заместитель директора ИРИ РАН Виктор Захаров, отвечавший в «Истории Севастополя» за 1-й и 2-й тома, охватывающие период до 1917 года, отмечает: «В «Истории Крыма» объективно про Севастополь было написано мало. Севастополь как город федерального значения и патриотическая столица нуждался в собственной полноценной академической монографии». С. В. Журавлев, курировавший со стороны ИРИ РАН 3-й том монографии, отмечает, что никаких сомнений по поводу необходимости создания фундаментальной истории города у него тоже не возникало: «Севастополь является самостоятельным субъектом Российской Федерации. Очевидно, что Севастополь — самодостаточная территория, самодостаточный город. К тому же — неразрывно связанный с флотом. И севастопольцы очень горды тем, что они — особые. История это доказала».

Е. Б. Алтабаева, которая в конце 2017 года обратилась в РИО с идеей создания такого труда, объясняет: «Севастопольские историки, которые вынашивали эту идею много лет, были совершенно убеждены, что нужна не только история Крыма, но и история Севастополя. Потому что все-таки это особенная часть Крымского полуострова — Юго-Западный Крым и территория, которая входит сегодня в границы города федерального значения Севастополь. Двухтомная «История Крыма» — серьезное исследование, но сейчас по истории Севастополя вышла монография, состоящая из трех томов. Совершенно очевидно, что столь глубокое исследование нашей истории в рамках общекрымского проекта сделать не получилось бы».

При этом сенатор от Севастополя подчеркивает исторически сложившуюся специфику Севастополя как «отдельного политического, историко-географического и культурного пространства»: «Вначале это, конечно, была часть Новороссии, а затем — учрежденной в начале XIX века Таврической губернии. Однако уже с 1804 года Севастополь управлялся командующим Черноморским флотом, который одновременно был военным губернатором Николаева и Севастополя. После Крымской войны, когда город был полностью разрушен, он некоторое время входил в состав Ялтинского уезда, но уже с 1873 года — это севастопольское градоначальство, которое подчинялось непосредственно императору. В советское время, как известно, Севастополь, находясь на территории Крымского полуострова, почти все время был городом закрытым. В 1948 году был признан городом республиканского подчинения. И с 1954 года эта ситуация сохранялась, т. е. у нас было свое управление, центральное финансирование. И в украинское время, после распада СССР, Севастополь был городом республиканского подчинения, т.к. в конституции Украины было прописано 24 области, Автономная Республика Крым, город Киев и город Севастополь».

Таким образом, и севастопольские инициаторы проекта и авторы, и их московские коллеги из ИРИ РАН солидарны в том, что «История Крыма» не закрывала потребность в создании полноценной академической истории Севастополя как города с собственной выдающейся предысторией и историей, ныне — города федерального значения и отдельного субъекта Российской Федерации.

Презентация трёхтомника «История Севастополя» Council.gov.ru

Трёхтомник по истории Севастополя стал уникальным проектом и с точки зрения методики работы над его созданием, соединив в себе два видения города — «сверху», из перспективы общероссийской истории, и «снизу», из локальной, городской проекции. Гармоничное соединение этих двух видений было одной из главных методологических проблем, решить которую авторы и редакторы стремились сообща.

На начальном этапе важно было выработать общие подходы к изучаемым сюжетам. При первом «заходе» на тему в 2018 году оказалось, что сравнительно лучше изучена политическая, институциональная история Севастополя, что существующая историография истории Черноморского флота не всегда в должной мере связана с историей города, а также что разные аспекты повседневной жизни и быта горожан разных эпох, то, что в современной науке относят к социальной истории и к исторической антропологии, известны в значительно меньшей степени даже применительно к истории ХХ века.

Это потребовало обращения к архивам, к рукописным коллекциям музеев и библиотек, к периодике, к источникам личного происхождения, фотографиям. В итоге в 3-томной монографии введено в научный оборот немало новых источников. Поездки в архивы Санкт-Петербурга и Москвы либо заказ документов из них, говорит Е. Б. Алтабаева, оказались возможны благодаря финансовой поддержке Объединенной судостроительной корпорации. Большую финансовую поддержку монографии оказало и правительство Севастополя, благодаря личному участию губернатора Михаила Развозжаева к этому был привлечен банк РНКБ.

Севастопольский историк, соредактор 2-го тома (1783— 917 годы) В.Н. Прокопенков рассказывает: «Мы серьезно проработали материалы фондов РГА ВМФ по вопросам взаимодействия военной и гражданской власти, в частности Морского ведомства и общественного управления. Из РГИА была получена информация о функционировании общественных и культурных учреждений. Фонды Государственного архива Республики Крым помогли систематизировать материал по образовательной сфере, оказалось, что есть много не проверенной и противоречивой информации по учебным учреждениям города вплоть до начала ХХ века. Также нам помогли архивы ведомственных учреждений, в том числе ГИК МЗ «Херсонес Таврический», фонды научной библиотеки Таврика Центрального музея «Таврида». Значительное количество ссылок читатель увидит на издания периодической печати, которые дали информацию о многих сферах общественной жизни, да и о Черноморском флоте».

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» Alexxx Malev

С. В. Журавлев, рассказывая о работе над 3-м томом (1917—2014 годы), отмечает особую значимость документов по истории города в ХХ веке, хранящихся в архивах и музеях Крыма (Симферополь) и Севастополя. В частности, были использованы богатые коллекции о событиях Великой Отечественной войны в Музее обороны Севастополя.

Следующей важной задачей, по словам С. В. Журавлева, было «встроить историю Севастополя в общероссийскую историю, выделив его экономическую, культурную и др. специфику в конкретный период, с одной стороны, а с другой — выявить причинно-следственные связи городских событий с процессами, которые происходили в стране в целом. Такой подход позволил лучше показать значение Севастополя в российской истории. Ведь были моменты, когда Севастополь оказывался на авансцене исторических событий, когда от него и его жителей многое зависело в судьбе нашей страны».

Перед руководством ИРИ РАН была и еще одна задача. В разговоре с автором этих строк его директор Ю. А. Петров отметил: «Наша задача была сшить из лоскутного одеяла единое полотно. Чтобы стилистически оно выглядело единообразно. Чтобы была внутренняя содержательная преемственность. Чтобы там не было фактических и методологических неточностей. Чтобы из достаточно пестрого собрания очерков появилась единая, цельная, достоверная история Севастополя». С. В. Журавлев продолжает: «Мы с В. Н. Захаровым как ответственные редакторы каждого тома, в отличие от авторов, каждый из которых был погружен в свою тему, видели не только данный текст, но и весь том целиком». В. Н. Захаров также подчеркивает: «Задача была собрать и сделать концепт. Здесь важна концепция, идея, общая логика. Выделить главное, отсеять второстепенное, показать взаимосвязи и смыслы на протяжении всей истории».

Ю. А. Петров так подытожил роль Института российской истории РАН в создании трёхтомника: «Главное — мы помогли севастопольским историкам создать первую полномасштабную академическую по уровню, сугубо научную историю города. Это наш вклад и наша заслуга в проекте. У нас был творческий союз. Они хорошо знают историю города, гораздо лучше, чем мы. А мы обеспечили концептуальное и смысловое единство».

Впрочем, в результате такого творческого союза возникло не только единое полотно истории Севастополя, но и оказались закрыты многие «белые пятна» этой истории. По общему признанию, в первую очередь это касается истории Юго-Западного Крыма (так руководители проекта решили назвать 1-й том, посвященный истории этой территории до основания Севастополя) периода Османского владения, причем этот раздел был написан с использованием турецких архивов.

Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума Александр Куликов © ИА REGNUM

По мнению Е. Б. Алтабаевой, также серьезным вкладом в историографию является раздел по второй половине XIX века: «По этому периоду мало научных монографий, есть много статей и публикаций в СМИ, но систематическое научное изложение — одно из первых. Тем более это касается 20—30 — хгодов ХХ века, и послевоенного периода, и периода постсоветского. И, конечно, тематика «русской весны» 2014 года излагалась ранее только в публицистике».

По мнению В. Н. Захарова, несомненным вкладом в историографию является и раздел по первой половине XIX века: «Не существует монографического исследования о деятельности Михаила Лазарева в развитии Севастополя. А здесь — 200 с лишним страниц под названием «Лазаревская эпоха в истории Севастополя».

В унисон словам Е. Б. Алтабаевой звучит и сказанное С. В. Журавлевым о «белых пятнах» в 3-м томе: «Особенно серьезная новизна содержится в главах по постсоветской истории Севастополя. Впервые показано, что город и его жители были главными действующими лицами, говоря современным языком, — драйверами событий «русской весны» 2014 года Именно севастопольцы выступили наиболее активными сторонниками воссоединения с Россией. Другой важный концептуальный вывод, сделанный нами, касается легитимности происходившего в Севастополе в феврале — марте 2014 года. Эмоциональный народный протест, связанный с отрицанием любой власти, ассоциируемой с киевским режимом, уже на следующий день после Митинга народной воли начал поэтапно входить в легитимное русло благодаря ответственной позиции «народного мэра» Алексея Чалого и большинства депутатов Севастопольского городского совета, в непростых условиях вставших на сторону своих избирателей. Хроника этого уникального по своему накалу и историческому значению времени впервые подробно проанализирована в нашем томе».

Об исторических связях Севастополя с Россией и событиях 2014 года много говорилось и на конференции к 5-летию тех событий, которую сайт Русская Idea при участии автора этих строк проводил в севастопольском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова в 2019 году. Один из участников той конференции, историк, руководитель ИА REGNUM Модест Колеров так прокомментировал выход 3-томной монографии: «С Севастополем связано много героического в нашей истории, но и много трагического. Профессиональный и объективный рассказ об этих страницах очень важен. Среди них особое место занимает оборона Севастополя в 1941— 942 годах, обстоятельства оставления города советскими частями, установление нацистского режима и сопротивление горожан оккупантам, — всё это продолжает вызывать живой интерес и дискуссии. Память о событиях военных лет жива в Севастополе, и радует, что в составе авторского коллектива монографии оказался сотрудник Музея 35-й береговой батареи Степан Самошин, участвовавший в написании раздела, посвященного Севастополю в период Великой Отечественной войны».

На палубе боевого корабля. Севастополь

Однако 3-томная «История Севастополя» значима не только закрытием «белых пятен», систематизацией исторического материала и введением в научный оборот новых источников, но и теми большими смыслами, которые выходят за пределы строго научных задач — как часто бывает с качественными научными монографиями, нередко даже вопреки воле их авторов.

Так, в ходе работы над монографией произошла проблематизация базовых представлений севастопольцев о своем городе — в частности, о его неразрывной связи с Черноморским флотом. С. В. Журавлев отмечает: «Для севастопольцев, в том числе членов авторского коллектива трехтомника, город и Черноморский флот — это близнецы-братья, связанные между собой на естественном уровне. Но ведь нужно это единство раскрыть с фактами и цифрами в руках, прописать с научной точки зрения. Там, где нам это удалось сделать, это — действительно вещи инновационные. Скажем, влияние флота на экономику, на сферу занятости, на развитие социально-культурной сферы города в послевоенный период. Когда стали смотреть в архивах конкретику, то открылись реальные масштабы участия флота в жизни Севастополя. И выяснилось, что флот — это не только корабли на рейде, но и, например, создание в городе ориентированных на его потребности наукоемких производств, «потянувших» за собой открытие соответствующей специализации в местных вузах. Это гигантские вложения из флотского (союзного) бюджета в инфраструктуру Севастополя. Речь идет о строительстве целых городских микрорайонов и содержании их ЖКХ. В результаты к моменту распада СССР больше половины городского жилья, а также учреждений соцкультбыта находилось на балансе флота. Поэтому распад СССР и вопрос о судьбе Черноморского флота воспринимался в городе настолько близко к сердцу. Впрочем, вопрос о духовно-культурных, экономических, гуманитарных связях Севастополя с Россией после 1991 года по большому счету ждет своего исследователя. Однако уже из нашей монографии можно сделать однозначный вывод, что связи эти были настолько глубоки и разнообразны, а украинская элита делала все, чтобы севостопольцы чувствовали себя в этой стране «чужими», что жизнь Севастополя украинского периода — это в значительной мере страница история России. Этот город был настолько нам близок, что его даже «русским зарубежьем» не назовешь. Поэтому возвращение в состав России стало естественным процессом».

Отдельной методологической проблемой был хронологический период до основания Севастополя, названный в монографии «Историей Юго-Западного Крыма». Этому периоду посвящен 1-й том. На вопрос, почему было принято решение вести историю Севастополя с древности, к тому же — в административных границах современного Севастополя, Ю. А. Петров отвечает: «А как иначе? Да, по этому поводу были дискуссии, и немалые». В. Н. Захаров уточняет: «Мы во многом исходили из имеющегося опыта. Ведь по истории двух других столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, написаны многотомные академические труды, и все они начинаются с палеолита. Вообще во всех странах принято, что история территории начинается с того момента, когда там появляются люди. Почему же историю Севастополя начинать с 1783 года? Разве там никто не жил до этого? Разве история Франции начинается с Великой французской революции? Нет, она начинается с галлов. Так и здесь. Тем более на современной территории Севастополя есть древний Херсонес. Да, конечно, мы не могли назвать 1-й том историей собственно Севастополя, поэтому и назвали его «История Юго-Западного Крыма». То есть мы договорились, что, начиная с древности, пишем о территории Севастополя в современных границах. Иногда нам приходилось выходить за рамки этих границ. Херсонес в своих древних границах выходил за нынешнюю территорию Севастополя. Но мы должны о нем написать комплексно? Должны. Или — Первая мировая война. Черноморский флот базировался в Севастополе, но действовал по всему Черному морю. Мы должны писать о том, куда ходили боевые корабли этого флота? Должны».

Если руководители проекта и дискутировали между собой в 2018 году о правомерности включения досевастопольского периода в монографию по истории города, то В. В. Путин в день 7-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в марте 2021 года дважды — в ходе общения с представителями общественности и в выступлении в Лужниках на праздничном концерте — сказал о том, что «в X веке, насколько я помню, часть этой территории напрямую входила в состав Древнерусского государства».

Народное ополчение Крыма. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

Однако представляется, что наибольшая методологическая значимость трёхтомника всё же связана не с древностью, а с термином «русская весна», имеющим свою собственную 7-летнюю историю за то время, что прошло после событий февраля — марта 2014 года. До выхода «Истории Севастополя» в литературе встречался, да и сейчас тоже используется и другой термин — «крымская весна», который нередко воспринимается как равнозначный «русской весне» для описания событий, связанных с воссоединением с Россией. По словам С. В. Журавлева, термин «русская весна» рожден народом в гуще севастопольских событий 2014 года. Он был выбран авторами монографии как с целью избежать понятийной путаницы в изложении, так и по той причине, что «русская весна» «более удачно, чем «крымская весна», отражает глубинную причину произошедшего в 2014 году народного взрыва — постоянное стремление севастопольцев при Украине сохранить свою русскую, а на самом деле во многом советскую, интернациональную идентичность (которую они ассоциировали с Россией), категорически не желавшую мириться с угрозой украинского национализма».

Директор ИРИ РАН Ю.А. Петров на вопрос автора этих строк, насколько данный термин, присутствующий в трёхтомнике, может являться научным, ответил: «Русская весна — это эмоциональная оценка того времени. Оценка состояния духа радости от возвращения в Россию. В нем нет ничего этнически окрашенного. Это не проявление русского национализма. Это естественное восприятие себя русскими, какими они себя всегда и считали. Это реакция на украинский этнический национализм. И в этой оценке, которая появилась в среде самих участников, современников событий, нет для науки ничего опасного».

Е. Б. Алтабаева, которая одновременно и участник событий, и историк, и член Совета Федерации, и вдохновитель 3-томного издания, и один из авторов главы монографии, посвященной событиям 2014 года, на вопрос, почему термин «русская весна», с ее точки зрения, является более корректным, чем термин «крымская весна», отметила: «Есть политика. Да, история никогда не свободна от политики, а политика от истории. Но мы же говорим не об амбициях отдельных участников, а о характеристике вообще движения, которое имело место. Здесь важен не географический признак, а суть, содержание того события. В 2014 году мы говорили: «Мы возвращаемся домой, в Россию». Поэтому с точки зрения причинно-следственных связей правильно говорить именно «русская весна».

Презентация трёхтомника «История Севастополя» на V Международной научной конференции «Потёмкинские чтения» Council.gov.ru

Профессиональное историческое сообщество всегда очень непросто и неоднозначно относится к прямому взаимодействию с властью. Однако в данном случае согласие между учеными, общественными деятелями и политиками по поводу изложенной в монографии научной трактовки событий 2014 года может помочь важной государственной задаче — изменению западного общественного мнения, а возможно — снятию международных санкций, незаслуженно наложенных на жителей Крыма и Севастополя за их пророссийский выбор 2014 года.

Вот что по этому поводу говорит С. В. Журавлев: «Этот проект не стоит воспринимать как конечную точку, есть немало причин для продолжения работы, доведения истории Севастополя до современности. Было бы полезно в большей мере привлечь зарубежные источники, мемуарную литературу, журналистские репортажи, политическую аналитику, другие работы иностранных авторов по истории Севастополя и Крыма разных эпох. Не секрет, что Крым и Севастополь испокон веков привлекали иностранцев. Есть немало ученых, продолжающих заниматься этой темой. Скажем, в 2020 году в России была издана книга британского военного историка Мунго Мелвина, которая в переводе на русский названа «История Крыма и Севастополя от Потемкина до наших дней». В ней автор в том числе объясняет западным читателям, почему жители полуострова в 2014 году выбрали Россию. Взгляд со стороны, от представителя другой культуры на историю Севастополя представляет большой интерес в научном плане, поэтому мне кажется крайне важным подумать о соответствующем международном проекте».

Если вышедшая монография и ее презентация в день 7-летия «русской весны» поможет формированию консенсуса по этому вопросу, это даст толчок к обсуждению этих событий и с мировым историческим сообществом. И это станет еще одним важным результатом данного проекта, вне зависимости от того, ставили ли перед собой создатели тртомника такую задачу.