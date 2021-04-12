Кито, , 17:23 — REGNUM Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское «Движение КРЕО», победил на выборах президента в Эквадоре. Об этом 12 апреля сообщает BBC.

Его оппонент Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз надежды», признал поражение через несколько часов после окончания голосования.

Согласно подсчету бюллетеней, Лассо получил 52,4% голосов, в то время как Араус 47,6%.

Лассо, 65-летний кандидат в прошлом три раза принимающий участие в президентской гонке, сообщил избирателям, что намерен «поменять судьбу страны».

Инаугурация избранного президента состоится 24 мая.

Напомним, что бывший банкир сменит президента Лени Морено, представителя правящего альянса PAIS и приемника Рафаэля Корреа. Новому президенту предстоит разораться с экономическим кризисом в стране, а также решить проблемы, возникшие в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса.