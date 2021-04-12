, 16:59 — REGNUM В Европейском союзе принято решение о продлении и расширении санкции в отношении Ирана, связанных с нарушениями прав человека. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры в ответ на серьёзные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.

Сообщается также, что в санкционный список дополнительно добавлено восемь граждан и три юридических лица, причастных, по мнению Брюсселя, к «насильственному реагировании на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года».