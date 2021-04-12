Москва, , 16:55 — REGNUM В России количество средних и мелких банков будет уменьшаться в результате сделок слияний и поглощений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Цифровизация финансовой сферы, несомненно, способствует уменьшению количества действующих кредитных организаций, — сказала она. — Связано это и с тем, что лишь крупные банки могут позволить себе создать качественные цифровые продукты, в частности экосистемы, и с тем, что онлайн-обслуживание во многих случаях снижает, а то и вовсе отменяет необходимость физического присутствия банка в конкретных населенных пунктах для обслуживания тамошних клиентов».

При этом она обратила внимание на то, что банковский бизнес в период пандемии чувствовал себя лучше многих других секторов экономики. Тем не менее показанные за последний год доходы во многом обусловлены государственной финансовой поддержкой и регуляторными послаблениями. И то, и другое носит временный характер, и уже в текущем году можно будет пожинать плоды отложенного кризиса. По мнению Белянчиковой, есть основания полагать, что к концу года количество отозванных лицензий возрастет.

«Если попытаться обобщить сказанное, мы получим, что количество банков будет сокращаться, — сказала она.

Как полагает экономист, небольшим кредитным организациям будет непросто выжить и трудно бороться с крупнейшими игроками, а операции, связанные с повышенным риском, привлекут внимание регулятора.

«Что же касается остальных средних и мелких банков, то их количество, скорее всего, будет уменьшаться, прежде всего в результате сделок слияний и поглощений. Поэтому называемая в ряде исследований цифра в 15 банков, которые будут ежегодно добровольно уходить с рынка, представляется нам даже несколько заниженной», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что в 2021 году банковский сектор может столкнуться с куда более тяжелыми испытаниями, нежели в 2020-м.

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