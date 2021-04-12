Берлин, , 16:55 — REGNUM Число новых заражений коронавирусом продолжает расти в Германии и это говорит о жесткости третьей волны пандемии, заявила 12 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, от сохранения контроля за эпидемией зависит дальнейшее экономическое развитие страны.

«Растёт число пациентов в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны признать, что эта третья волна для нас стала наиболее жёсткой», — сказала Меркель.

При этом она заявила, что вакцинация остаётся главным средством борьбы с коронавирусом, а тестирование «помогает строить мосты» в сторону нормализации обстановки.

Напомним, в Германии число выявленных случаев заражения превышает 3 млн.

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