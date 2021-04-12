Кострома, , 17:11 — REGNUM В Костромской области начался весенний паводок. Об этом со ссылкой на оперативную информацию управления МЧС по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лодочная переправа в Солигаличском районе Костромской области ГУ МЧС России по Костромской области

Из-за подъёма воды нарушено автомобильное сообщение с тремя деревнями в Судиславском районе. Разлившаяся река Корба размыла грунтовую дорогу, ведущую из районного центра к населённым пунктам Поповское, Дудкино и Борок. Как отмечают спасатели, у жителей есть пешеходный обход и возможность объезда подтопленного участка дороги по более длинному пути.

У деревни Дятлово Солигаличского района большая вода подтопила низководный мост. Для жителей населённого пункта организовали лодочную переправу. В случае необходимости им доставят продукты и медикаменты.

Напомним, по прогнозам специалистов, в 2021 году пик весеннего паводка в Костромской области придётся на период с 15 апреля по 5 мая. Большая вода может затронуть семь районов региона, в том числе дома в Нее, Шарье, Буе, Чухломе и Солигаличе.

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