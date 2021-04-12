Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Нижнего Новгорода —22-летнего мужчину, 17-летнего парня и 16-летнюю девушку, занимавшихся перепродажей наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с подростками, после чего они приобрели через интернет 0,5 кг наркотиков для последующего сбыта путем организации «закладок».

Во время организации одного из таких тайников и фиксации его местонахождения на свой мобильный телефон их и поймали полицейские.

Против задержанных нижегородцев возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере». Теперь им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.