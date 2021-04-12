Москва, , 17:16 — REGNUM Жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы оцеплен полицией. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. Периметр вокруг ЖК контролируют правоохранительные органы, которые досматривают все въезжающие и выезжающие автомобили. Причиной таких мер стало убийство — в расположенном на территории комплекса фитнес-клубе «Дон» один посетитель застрелил другого.

Виновник преступления совершил несколько выстрелов, после чего скрылся. По словам очевидцев, убийцей был одетый во все черное мужчина возрастом около 40 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Миннеаполиса из-за беспорядков ввели комендантский час