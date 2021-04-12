Таллин, , 16:47 — REGNUM По состоянию на 12:00 по таллинскому времени (совпадает с московским) 11 апреля под призывом поддержать выход Эстонии из Европейского Союза электронно подписались 1316 жителей страны.

Это означает, что данное обращение набрало необходимое количество голосов (больше 1000), чтобы его можно было направить на рассмотрение парламенту страны Рийгикогу. Голосование проходит на сайте общественных инициатив Эстонии rahvaalgatus.ee и продлится до 28 апреля.

Автор петиции, член оппозиционной Эстонской национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам так объяснил смысл инициативы: в сентябре 2003 года на референдуме о будущем членстве Эстонии в Евросоюзе менее половины граждан, имеющих право голоса, сказали «да» вступлению страны в ЕС, что явно свидетельствует о недостаточной демократичности процесса проведения общенародного голосования.

По мнению Пыльтсама, необходим новый референдум, который и даст единственной верный ответ на вопрос «Поддерживают ли эстонцы членство в ЕС?»

Ранее с критикой членства Эстонии в ЕС выступил один из лидеров партии EKRE, ее основатель и бывший председатель Март Хельме. Согласно социологическим опросам, членство в ЕС стабильно одобряет заметное большинство жителей Эстонии — более 65%.