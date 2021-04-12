Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Компания Google запустила AR-проект под названием Floom. Об этом сообщило издание TJ.

По данным СМИ, приложение позволит с помощью дополненной реальности создать «тоннель» сквозь планету. Где бы не находился пользователь, он сможет посмотреть, что находится на противоположной стороне Земли, при этом меняя угол наклона устройства, чтобы контролировать траекторию пересечения «тоннеля» с планетой.

Ранее, российское подразделение Google опубликовало видео-послание Юрию Гагарину в честь Дня космонавтики. На видео учёные, космонавты, блогеры и музыканты рассказывают Гагарину, что изменилось за 60 лет с момента его первого полёта, а также делятся планами на будущее.

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