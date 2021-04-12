Москва, , 16:49 — REGNUM В фитнес-клубе в Москве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убит петербургский «вор в законе» Альберт Рыжий. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, днем 12 апреля неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе на улице Авиационной в Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествии, после чего стрелявший скрылся.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, совершившего преступление», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает издание 47news, убитый — петербургский преступный авторитет Альберт Рыжий (настоящее имя Али Гейдаров). Гейдарова относят к клану Деда Хасана, убитого в 2013 году. Летом 2020 года Гейдаров вышел на свободу из ИК-3 строгого режима, где он отбывал наказание за ограбление продавца автомобиля. За всю жизнь на него было совершено три покушения.