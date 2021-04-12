Воронеж, , 16:43 — REGNUM Бывший заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, в мае-августе 2018 года обвиняемый систематически в служебное время привлекал пятерых росгвардейцев к выполнению ремонтных работ в находящемся в его домовладении.

«Преступные действия высокопоставленного офицера повлекли существенное нарушение прав указанных сотрудников, охраняемых законом интересов общества и государства, а также отрицательно повлияли на нормальную работу Управления Росгвардии из-за отсутствия служащих по месту несения службы, причинили имущественный вред на сумму более 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее по ходатайству обвиняемого дело направлялось следственным органом в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого судебного штрафа. В ноябре 2020 года Ленинский районный суд Воронежа отказал в применении данной уголовно-правовой меры. Позднее апелляционная инстанция Воронежского областного суда подтвердила правильность принятого решения и отклонила жалобу обвиняемого. Теперь уголовное дело рассмотрит Центральный суд Воронежа.