Иерусалим, , 16:39 — REGNUM Иран — главная головная боль Израиля и основная угроза безопасности на Ближнем Востоке, сообщил 12 апреля журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с американским министром обороны Ллойдом Остином. Говоря о сотрудничестве Израиля и США, которое является «ключевым в противостоянии многочисленным угрозам» безопасности американцев и израильтян, Нетаньяху сказал:

«На Ближнем Востоке нет более серьёзной, более опасной и более неотложной угрозы, чем Иран».

Израильский лидер также повторил свой давний тезис о том, что не даст Тегерану создать своего ядерного оружия. Он утверждает, что Иран продолжает разработки в этой области и «открыто призывает к уничтожению Израиля».

Добавив, что его страна и впредь будет защищаться от Ирана, он отметил, что у Израиля нет союзника ближе, чем Соединённые Штаты, а у США нет союзника ближе, чем Израиль.

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