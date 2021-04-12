Москва, , 16:39 — REGNUM Центральным конструкторским бюро «Рубин», входящим в состав Объединенной судостроительной корпорации. разработало Первый российский погружной патрульный корабль «Страж» разработан в России, сообщает 12 апреля ТАСС.

«Ныряющий» патрульный корабль разработан Центральным конструкторским бюро «Рубин», входящим в состав Объединенной судостроительной корпорации.

«Страж» предназначен для охраны морских границ, спасательных операций или подводных исследований.

Способность передвигаться в подводном положении дает такому кораблю возможность вести скрытое наблюдение за контролируемым районом, а также продолжать выполнение поставленной задачи даже в условиях шторма или иных неблагоприятных погодных условиях.

«Страж» предназначен для потенциальных иностранных заказчиков и на мировой рынок выйдет под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry, BOSS).

«Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом», — цитирует ТАСС представителей «Рубина».

Приобретение и эксплуатация таких кораблей довольно быстро окупается, так как предотвращает экономические преступления и морскую контрабанду.

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