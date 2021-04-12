Москва, , 17:15 — REGNUM Введение Евросоюзом налога на импорт продукции с большими выбросами парниковых газов может привести к обрушению его экономики. Об этом 12 апреля на пресс-конференции в Москве заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, в случае подобных действий большинство стран мира в ответ введет пошлины на экспорт товаров из стран Евросоюза. Это негативно скажется на экономике ЕС и даже приведет к её обвалу.

«Если наши европейски друзья, которые не просчитали своего «зеленного курса» по нему пойдут, то все страны или подавляющее их большинство введут компенсирующие пошлины и обрушат европейскую экономику, экономику ведущих европейских стран, которая в значительной степени базируется на экспорте высокотехнологичных товаров и начнётся новый тур тарифной войны и протекционизма», — заявил Караганов.