Рига, , 16:37 — REGNUM При условии улучшения ситуации с эпидемией коронавируса в Латвии в конце апреля можно будет принять решение о начале работы учреждений культуры или даже о полном снятии запрета.

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Об этом министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил латвийскому телевидению, сообщил tvnet.lv.

Министр надеется, что уже в конце нынешнего сезона в местных театрах могут состояться премьеры с участием зрителей, а музеи перейдут на полноценный формат работы. При этом Латвия будет ориентироваться на подобные решения в соседних странах.

«Мы оцениваем опыт других стран, хотя за рубежом очень осторожно относятся к организации мероприятий в закрытых помещениях», — отметил министр.

С 7 апреля нынешнего года вступил в силу ряд ослаблений режима ограничений, в том числе разрешено профессиональным коллективам учреждений культуры проводить репетиции и работу, но исключительно на свежем воздухе и в количестве не более 10 человек.

Минздрав Латвии регистрирует падение числа зараженных коронавирусом в последние дни.