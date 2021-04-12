Кингстаун, , 16:38 — REGNUM Существует большая вероятность нового извержения вулкана Суфриер на севере Сент-Винсента и Гренадин в ближайшие дни. Об этом 12 апреля сообщает BBC со ссылкой на экспертов.

Первое извержение вулкана произошло в пятницу, 9 апреля. Тогда остров засыпало слоями пепла, что, в свою очередь, заставило более 16 тыс. жителей покинуть свои дома.

Более мелкие извержения продолжались все выходные, приводя к отключениям электричества и проблемам в водоснабжении.

«В течение следующих дней вулкан продолжит извержение и дома в ближайших окрестностях снова пострадают из-за пепла», — предупредили ученые из Университета Вест-Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, облака пепла покрыли остров Сент-Винсент и расположенный в 178 км от него остров Барбадос. Власти страны продолжают эвакуировать граждан из районов, расположенных близко к вулкану. Отмечается, что в результате извержения вулкана на острове Сент-Винсент потеряна большая часть урожая, были повреждены и разрушены десятки зданий.