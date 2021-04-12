Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Единственный в Ростове-на-Дону музей космонавтики на проспекте Стачки будет закрыт, однако экспонаты будут сохранены. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«Город сохранит экспонаты музея космонавтики — такое решение принято. В настоящее время по этому вопросу достигнута устная договорённость с правообладателем — ОАО НПП КП «Квант». Сейчас музей космонавтики не работает. Предположительно экспозиция станет частью музея истории города Ростова-на-Дону. После проведения всех необходимых процедур экспонаты будут приняты на баланс городского музея», — написал градоначальник в Instagram.

Власти планируют временно разместить экспонаты музея космонавтики в историческом парке «Россия — моя история». Экспозицию подготовят к началу нового учебного года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону существование музея космонавтики оказалось под вопросом