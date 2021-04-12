Рыбинск, Ярославская область, , 16:49 — REGNUM В Ярославской области известный музыкант и общественный деятель Митя Кузнецов выступил против установки на набережной Волги в Рыбинске 4-метрового арт-объекта в виде финно-угорской шумящей подвески. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз арт-объекта в Рыбинске Rybinsk.ru

Общественник полагает, что языческий символ неуместен около христианской часовни и нарушает целостность исторического облика города. О планах установить арт-объект рассказала накануне администрация Рыбинска. «Подвеску» хотят поставить к 950-летию Рыбинска в память об Усть-Шексне — предшественнице современного города на средства Президентского гранта, полученного некоммерческим учреждением культуры «Рыбинские рыбы».

Известный фолк-музыкант Митя Кузнецов является автором другого культурного проекта в городе — «Рыбинские Вывески». Этот проект воссоздаёт в историческом центре Рыбинска вывески в стиле 19 столетия.

«Этот славянский оберег безусловно нарушает целостный образ исторического центра Рыбинска как города купеческого, в поддержание и восстановление которого последние четыре года было вложено столько человеческих сил, административных ресурсов и финансовых средств. И благодаря чему наш город получил признание и узнаваемость в стране. То, за что люди стали ценить Рыбинск и потянулись в него. У меня складывается впечатление, что желание разместить славянский символ рядом с православной часовней указывает на личный внутренний духовный конфликт автора. Только свои духовные притязания он реализует на средства Фонда президентских грантов, опосредованно вовлекая в свою позицию и администрацию города. Богатая славянская культура и её атрибуты, конечно же требуют сохранения. Но сваливать все в единый котел, это проявлять историческую нечуткость и, в равной степени, неуважение как к христианской, так и дохристианской культуре. Это касается не только автора идеи, но и всех, кто его поддерживает», — написал Митя Кузнецов на своей странице в Facebook.

С ним не согласен автор проекта — художник и основатель музея «Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин. Он полагает, что установка монумента не повредит образу города, а дополнит его древнюю историю.

«Во-первых, Рыбинск не купеческий город. Мы в этом году празднуем 950-тилетие. То есть мы город и средневековый, и раннесредневековый, и современный город. Во-вторых, я думаю Митя был бы среди тех парижан, которые в начале двадцатого века активно протестовали против Эйфелевой башни. Я думаю, что время нам покажет, как этот объект впишется в городскую среду и полюбится горожанам. Что хочу подчеркнуть — Митя в своём посте всячески приписывает этому объекту религиозные свойства, но я хочу подчеркнуть, что никакой религиозной, идеологической нагрузки это не несёт. Религии той, которая была в одиннадцатом веке, её сейчас просто нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Алексашин.

Противник арт-объекта не призывает совсем отказаться от идеи. Митя Кузнецов полагает, что «подвеску» уместно установить на месте археологических раскопок — в самой Усть-Шексне. Историческое поселение находилось на другом берегу Волги напротив исторического центра Рыбинска.