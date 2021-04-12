Оренбург, , 16:35 — REGNUM В Оренбурге Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» пополнился новой площадкой. Ее открытие состоялась 12 апреля, в День космонавтики, в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба областного правительства.

Новая площадка начала работать на базе областной станции технического творчества и опытно-конструкторских работ. «Это уже четвертый центр по стандартам «Сириус», который мы открыли в регионе. В Оренбуржье мы решили назвать современные образовательные площадки в честь Юрия Алексеевича Гагарина. В центрах подростки учатся конструкторскому и инженерному делу, углубленно занимаются наукой. Для ребят это возможность получить практические навыки и стать востребованными профессионалами в будущем», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

На первом этаже учебного корпуса гуманитарно-технического техникума находятся девять новых мастерских: лаборатория художественного и технического литья; лаборатория композитных материалов; лаборатория многоосевой обработки на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); лаборатория 3D-печати и быстрого прототипирования; лаборатория керамики и порошковой металлургии; участок механической обработки неметаллических материалов; участок слесарных и механосборочных работ; участок сварки и участок термической обработки.

Одновременно в мастерских могут заниматься 75 ребят, причем на оборудовании мирового уровня. Такие же пятикоординатные станки ставят сегодня на лучших заводах страны.

Лаборатория художественного и технического литья знакомит воспитанников с отливкой изделий из цветных металлов (литье в земляные и в составные разъемные формы по выплавляемым моделям). На базе лаборатории есть участок термической обработки, где можно на практике познакомиться с технологиями закалки и отпуска изделий на основе сплавов железа. Этот опыт нужен для последующего углубленного овладения курсами металлографии и материаловедения.

Лаборатория композитных материалов позволяет изготавливать широкую номенклатуру изделий из наполненных полимеров, начиная от простейших проектов, знакомящих школьников с базовыми принципами работы с реактопластами, и заканчивая относительно крупногабаритными изделиями утилитарного назначения, такими как элементы обшивки летательных аппаратов.

Уникальная особенность лаборатории — ее соседство с лабораторий многоосевой обработки на станках с ЧПУ, благодаря чему становится возможным изготовление в предельно сжатые сроки моделей и заливочных форм сложной конфигурации под индивидуальные потребности конкретных проектов технического творчества.

Лаборатория керамики и порошковой металлургии — это 15 электрифицированных гончарных кругов и три печи большого объема для обжига и сушки керамических материалов. Они позволяют школьникам освоить традиционные и современные техники изготовления художественных и технических изделий из керамики. Возможность достижения температуры до 1350 градусов Цельсия позволяет использовать лабораторию также и для получения изделий методом порошковой металлургии, что создает уникальные условия для реализации проектов технического творчества в авиамодельном спорте и аналогичных областях, требующих изготовления металлических изделий сложной конфигурации.

Юным архитекторам и будущим реставраторам лаборатория дает возможность осваивать технологию изготовления элементов лепного декора, а также поливных изразцов — разноцветной глазурованной керамической плитки, активно использовавшейся в русской архитектуре XIV — начала XX века.

Участок слесарных и механосборочных работ — одна из важнейших составляющих станции. При оснащении был учтен огромный прогресс в качестве, безопасности и доступности ручного электроинструмента, имевший место за последние десятилетия. Поэтому набор ручного инструмента для механической обработки металла предельно минимизирован и ограничен теми инструментами, которые необходимы, чтобы «почувствовать» материал, получить не только визуальное, но и тактильное понимание о таких свойствах металла, как твердость, вязкость, хрупкость, пластичность.

Участок сварки оснащен оборудованием, соответствующим современным индустриальным стандартам, и позволяет производить полуавтоматическую сварку неплавящимся и плавящимся электродами, а также сварку в среде защитных газов. Тем самым для школьников и молодежи обеспечивается возможность овладеть на высоком профессиональном уровне одной из наиболее распространённых и востребованных технологий изготовления металлических изделий и конструкций.

Наличие собственного сварочного участка принципиально расширяет возможности станции по реализации проектов технического творчества, делает возможным создание не только моделей-фантазий и прототипов изделий, но и выполнение школьниками и студентами серьезных опытно-конструкторских работ и создание изделий, ориентированных на практическое применение.

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