Москва, , 16:34 — REGNUM Футбольному клубу «Спартак» (Москва) грозит проведение до 3 матчей чемпионата России без зрителей и снятие 3 очков за оскорбления фанатами вратаря «Локомотива» (Москва) Маринато Гилерме.

Московское дерби в рамках 25 тура ЧР прошло 11 апреля и завершилось победой «Локомотива» — 2:0. Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил РИА Новости, что делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Этот эпизод будет рассмотрен на Контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

В «Спартаке» уточнили, что Гилерме по ходу игры неоднократно провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты.

Заседание КДК РФС пройдет 13 апреля.