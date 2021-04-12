Бишкек, , 16:34 — REGNUM Возле здания центризбиркома в столице Киргизии сегодня, 12 апреля, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших выборы в Бишкекский городской парламенты.

Участие в акции протеста принимают представители «Социалистической партии Кыргызстана», «Партии коммунистов Кыргызстана», а также партий «Улуу Журт», «Улутман» и «Демократического движения Кыргызстана».

Собравшиеся требуют, чтобы центральная избирательная комиссия отменила итоги выборов депутатов местных органов власти и назначила проведение повторных.

По их мнению, «на выборах имели место вопиющие факты нарушений: подкуп избирателей, массовое использование административного ресурса и неравномерные финансовые возможности политических партий».

Организаторы акции протеста грозятся устроить массовые митинги на главной площади страны в случае, если центризбирком уже в ближайшее время не выполнит их требования.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 11 апреля, в Киргизии прошел референдум по изменению конституции и выборы депутатов 28 городских парламентов и 420 сельсоветов.

По данным ЦИК, в столичный горсовет смогли пройти только шесть партий, преодолевших семипроцентный избирательный барьер: «Эмгек», «Ак Бата», «Народно-демократическая партия Кыргызстана», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Бирдин Эл».