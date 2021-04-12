Таллин, , 16:34 — REGNUM Во вторник, 13 апреля, на сайте Министерства иностранных дел Эстонии с ретрансляцией в мессенджерах и социальных сетях пройдет первый виртуальный форум зарубежных эстонцев.

Об этом сообщили в МИД страны, отметив, что цель мероприятия — сделать еще более зримой связь исторической родины с зарубежными общинами эстонцев, узнать из первых уст о проблемах и вопросах, которые волнуют зарубежных эстонцев. Отмечается, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу МИД по линии соотечественников, о которой стоило бы рассказать подробнее.

С приветственным словом к участникам виртуального форума обратится министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, вице-канцлер Эрки Кодар расскажет о новациях и планах министерства в условиях эпидемии и ограничений на внешнее сообщение.

Директор отдела кибердипломатии ведомства Хели Тийрмаа-Клаар познакомит участников форума с работой отделения и понятием «кибердипломатия». Выступят и другие топ-чиновники МИД страны. Ожидаются подключения от представителей эстонских общин Канады и Турции.

Мероприятие пройдет с 17 по 19 часов по таллинскому времени (совпадает с московским).