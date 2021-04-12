Москва, , 16:33 — REGNUM Китай рассчитывает стать новым мировым финансовым центром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала опасения администрации президента США Джозефа Байдена по поводу разработки Китаем собственной цифровой валюты.

«Репутация доллара как резервной валюты с каждым годом падает. Одной из причин этого стала ситуация с американским госдолгом. Для того чтобы защитить свои экономики, многие страны начинают задумываться о создании собственной цифровой валюты для расчетов между финансовыми организациями в обход долларовой системы, — сказала Скрыль. — Лидером здесь является Китай. Выпуская свою национальную цифровую валюту, он тем самым предлагает официальную альтернативу наличному доллару в цифровую эпоху и претендует стать новым мировым финансовым центром».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Андрей Колганов заявил, что цифровой юань создает предпосылки для ослабления роли доллара.