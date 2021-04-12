Москва, , 16:31 — REGNUM Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Фетисов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче 25 тура РПЛ против «Локомотива». Об этом 12 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

"Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова. Это касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» …, а также вопрос о причинах неназначения 11-метровых после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52 и 87 минутах», — отметил Фетисов.

Крайне недоволен был и владелец «Спартака» Леонид Федун, категорически и лаконично высказавшийся по окончании матча: «Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили».

После поражения от «Локомотива» отрыв «Зенита» над «Спартаком» вырос до 7 очков.