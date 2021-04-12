Варшава, , 16:29 — REGNUM В Польше продолжается тенденция снижения числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 12 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга.

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«За последние сутки мы зарегистрировали 12 013 новых случаев заражения коронавирусом. 61 человек скончался от COVID-19. Это говорит о том, что эти показатели продолжают снижаться… Пик третьей волны пандемии в Польше остался позади», — заявил Недзельский.

На прошлой неделе о преодолении пика третьей волны пандемии коронавируса заявил также заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордно большое с начала пандемии число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше за сутки было выявлено 1 апреля — этот показатель тогда составил 35 251 человек. С тех пор число суточных заражений не поднималось выше 30 тысяч.