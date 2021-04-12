Москва, , 16:27 — REGNUM Завтра, 13 апреля, Госдума в первом чтении обсудить законопроект о защите минимального дохода должника. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект защищает средства людей в размере прожиточного минимума в случае возбуждения дел о списания за долги. Если у должника есть иждивенцы, гарантированная сумма может быть увеличена.

«Завтра в первом чтении мы рассмотрим важный законопроект, который гарантирует защиту минимального дохода от списаний по исполнительному производству. Речь идет о том, что если у должника грубо говоря совсем плохо с финансами, то наказывать его дополнительно не будут», — сказал Жуков.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Госдуме защитить минимальный доход должника