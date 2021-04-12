Орел, , 16:27 — REGNUM Проверки по строительству в рамках национального проекта на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок» назначил прокурор Орловской области Владислав Малкин по итогам выезда на объект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля сообщила старший помощник прокурора Татьяна Цуканова.

Установлено, что в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок». В частности, в ходе осмотра прокурор обратил внимание на то, что объект имеет строительную готовность порядка 90%, на объекте имеются отдельные виды незавершенных работ. Однако документы о приёмке работ в полном объёме были подписаны сотрудниками КУ ОО «Орелгосзаказчик» в декабре 2020 года.

Объект в эксплуатацию не введен до сих пор, разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию не утверждены. Владислав Малкин назначил проверки, их ход и результаты отдельные поручения, назначены проверки поставлены на контроль.

Отметим, ранее прокуратурой области уже было возбуждено несколько уголовных дел по нарушениям при реализации нацпроектов.