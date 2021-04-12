Париж, , 16:26 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продумывает альтернативные варианты на случай, если нападающий клуба Килиан Мбаппе покинет свою команду после истечения контракта летом 2022 г. Об этом 12 апреля передает Telefoot.

Отмечается, что ПСЖ рассматривает в качестве замены Мбаппе трёх нападающих — Лионеля Месси («Барселона»), Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»).

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах французской Лиги 1, забил 21 мяч, отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что ответный матч ¼ финала ЛЧ ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада итальянских арбитров.

Главный арбитр — Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини, Фабьяно Прети. Арбитр на VAR — Массимилиано Иррти. Резервный — Даниэле Довери.