Париж, , 16:23 — REGNUM Возле входа в парижскую больницу Анри-Дюнан, неизвестный злоумышленник устроил стрельбу по людям, сообщает 12 апреля BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в 16-м округе Парижа.

Сделав несколько выстрелов, преступник скрылся на скутере.

На данны момент известно о гибели одного мужчины и ранении женщины-охранника.

Местные СМИ отмечают, что инцидент произошел возле частной больницы, проводящей вакцинацию от COVID-19 под управлением Французского Красный Креста.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцев в Индонезии предупредили о террористической угрозе