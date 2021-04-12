Москва, , 16:23 — REGNUM В 2021 году банковский сектор может столкнуться с куда более тяжелыми испытаниями, нежели в 2020-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал прогноз о том, что в 2021 году прибыль этого сектора может рухнуть почти на 30%.

«Во-первых, если в 2020 году большинство хозяйствующих субъектов двигалось и развивалось по инерции, заданной в допандемийный период, то на развитии и финансовом положении многих из них в 2021 году скажутся последствия вызванного пандемией экономического спада, — сказал Марков. — У некоторых из них могут возникнуть сложности с обслуживанием своих кредитных обязательств, что негативным образом скажется на качестве кредитных портфелей банков. Во-вторых, начиная с 1 апреля 2021 года Банк России начал отменять меры поддержки бизнеса и граждан, введенные в 2020 году».

Из-за этого, как полагает экономист, могут проявиться скрытые благодаря этим мерам проблемы, что также отрицательно скажется на доходности кредитных портфелей банков.

«В-третьих, после завершения моратория на банкротство и отмены послаблений для банков по резервированию реструктурированных корпоративных кредитов вырастут расходы банков, связанные с созданием дополнительных резервов по ссудам. Это, естественно, уменьшит прибыль банков», — пояснил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если Центральный банк РФ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то это повлечёт за собой приток средств в банки.

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