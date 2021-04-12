Москва, , 17:07 — REGNUM Власти России должны выйти с собственной концепцией сохранения экологии, которая бы стала противовесом европейской. Такое мнение 12 апреля высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт заявил, что под видом борьбы с потеплением климата на Земле, Евросоюз с 2023 года планирует ввести новый таможенный сбор на импортную продукцию с высокими выбросами парниковых газов. Тем самым Брюссель хочет, чтобы страны, которые пока не готовы внедрять европейские стандарты у себя, платили Евросоюзу сохраняя тем самым конкурентоспособность европейского бизнеса.

«Это не является эффективным ни с экономической, ни с экологической точки зрения. Каждый доллар, вложенный в чистые технологии в развивающихся странах, будет давать гораздо больший эффект, чем тот же доллар в Евросоюзе. Ведь климат глобален — ему все равно, где именно сокращаются выбросы. Поэтому мы предлагаем, чтобы Россия продвигала принцип, что выбросы нужно сокращать там, где это дешевле», — сказал Суслов.

По его мнению, для решения поставленной задачи необходимо создавать глобальный механизм, который бы стимулировал весь мир к низкоуглеродной экономике.