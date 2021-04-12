Москва, , 16:19 — REGNUM Безусловный базовых доход может быть выплачен гражданам РФ с продажи углеводородов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Мы говорим о необходимости открытия специального счета для каждого гражданина нашей страны, куда поступали бы дивиденды от продажи наших общенациональных богатств, углеводородов и прочего», — сказал Миронов.

Если люди получат деньги, они не будут их складывать в кубышку, а будут их тратить прежде всего на наши отечественные товары и продукты питания, делая вклад в развитие экономики, рассуждает парламентарий.

Ранее говорилось о том, что безусловный базовый доход может составить 10 тыс. рублей.

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